رئيس سريلانكا يغير قادة القوات المسلحة بعد الهجمات الدامية

رويترز

قال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد في غضون يوم بعد إخفاقهم في منع تفجيرات انتحارية قتلت أكثر من 300 شخص، رغم أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات.

وقال سيريسينا في كلمة عبر التلفزيون إلى الأمة "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة".

وأضاف "مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به. كان يتيعن اتخاذ إجراءات مناسبة. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين".