رئيس الوزراء يشيد بتوافر السلع وانخفاض الأسعار بـ"سوبر ماركت أهلا رمضان"

كتبت هند مختار

وزير التموين: مُعدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20% بالقياس لأسعار السوق

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُرافقه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وخلال تجوله بالمعرض، أشاد رئيس الوزراء بتنظيم المعرض، واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري فى هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكداً أن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن مساحة المعرض الرئيسي تبلغ 15 ألف متر فى 5 قاعات رئيسية، بالإضافة إلى معرضين رئيسيين بمحافظتيْ الجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى أكثر من 200 موقع ومنفذ بيع ثابت باسم "معرض أهلاً رمضان" بجميع المحافظات، إلى جانب ما يزيد عن 380 منفذا مُتنقلا وقوافل متحركة في كافة محافظات الجمهورية لتغطية المدن والقرى والمناطق التي لا تتوفر فيها منافذ دائمة لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"؛ استكمالاً لخريطة توفير المنتجات من خلال المعرض الرئيسي وفروعه في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص وكبار المُصنعين ومُوردي السلع الغذائية، في إطار الالتزام بالمسئولية الاجتماعية نحو توفير السلع وإطلاق مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات بمناسبة الشهر الكريم.

وأوضح الوزير أن مُعدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتاً إلى أنه يتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين في معارض أهلا رمضان مثل: المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، ومساحيق المنظفات.

وقال الدكتور علي مصيلحي إنه من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور اعتباراً من غدٍ الأربعاء، حيث تشارك به كل من وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردي السلع والمواد الغذائية تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد وزير التموين أنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" في القاهرة، وفروعه في المحافظات، إضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات؛ لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.