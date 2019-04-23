رئيس الوزراء يتفقد مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمحافظة بورسعيد، مستشفى أطفال النصر التخصصى ببورسعيد وهي ضمن المستشفيات التى ستشملها منظومة التأمين الصحى بالمحافظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع مسئولى هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة، التى تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ، بحضور وزراء الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.