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رئيس المصرية للمطارات: مطاراتنا اجتازت العديد من التفتيشات الروسية والإنجيلزية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:49 ص
رئيس المصرية للمطارات: مطاراتنا اجتازت العديد من التفتيشات الروسية والإنجيلزية الطيار وائل النشار
كتب أحمد مصطفى
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قال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن المطارات اجتازت العديد من التفتيشات الروسية والإنجليزية، لافتاً إلى أن المطارات المصرية تطبق أعلى المعايير الدولية فى الإجراءات الأمنية.

وأضاف النشار خلال لقاء وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري وقيادات الوزارة مع محررى قطاع الطيران، أن هناك متابعة دورية لجميع الإجراءات التأمينية، مشيراً إلى أنه يتم معالجة أى قصور تظهر على الفور من خلال المتابعة الدورية.

وأوضح النشار، أن عملية التطوير بالمطارات المصرية تتم على قدم وساق، سواء من خلال تطوير الأداء والأجهزة، لافتا إلى أن اجتياز المطارات للتفتيشات يؤكد بالضرورة على مدي تطبيقها لاعلي معايير السلامة.

 

 

 


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