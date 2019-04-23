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خلاف على "حائط " يتسبب فى مصرع 2 وإصابة مواطن بمدينة أرمنت بالأقصر

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:25 م
خلاف على "حائط " يتسبب فى مصرع 2 وإصابة مواطن بمدينة أرمنت بالأقصر جثة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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لقي مواطنين مصرعهما وأصيب ثالث بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات جيرة على إقامة حائط  حررمحضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق . 
 
تلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة أرمنت ، يفيد بقيام "م.أ.م" بالتعدي علي إثنين من أشقاء زوجته لخلاف بينهم علي "حائط فاصل" بقرية الغرز بأرمنت الحيط، مما تسبب في مصرع "ا.ح.م" 34 سنة بطعنة بآلة حادة في الصدر، وإصابة شقيقة "ا.ح.م" 40 سنة بجرح في البطن، وقام أقارب المتوفي والمصاب بملاحقة المتهم وقاموا بضربه علي رأسه بالحجارة وتوفي في الحال وتركوا جثمانه أمام منزله وفروا هاربين.
 
وعلي الفور انتقل فريق من رجال المباحث بمركز شرطة أرمنت بقيادة الرائد محسن حزين، رئيس المباحث، والرائد أحمد حسن،  معاون المباحث، وتم نقل جثماني المتوفيين لمشرحة مستشفي أرمنت والمصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وكلف اللواء وائل نصار،  مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي الواقعة.
 
 

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