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خروج العربة الأولى من "قطار العمال" داخل محطة سكك حديد المحلة بالغربية.. صور

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:31 م
خروج العربة الأولى من "قطار العمال" داخل محطة سكك حديد المحلة بالغربية.. صور خروج العربة الأولى من قطار العمال
الغربية – عادل ضرة
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شهدت محطة سكك حديد المحلة بمحافظة الغربية، خروج العربة الأولى من قطار العمال المتجهه من المحلة إلى مركز السنطة،  عن القضبان أثناء دخول القطار التحويله داخل المحطة، وتسبب الأمر فى تكدس عمال شركة غزل المحلة داخل المحطة، وانتقلت الأجهزة الامنية إلى المحطة، وقوات الحماية المدنية.
 
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بخروج العربة الأولى من قطار المحلة السنطة( قطار عمال المحلة) عن القضبان، داخل محطة سكك حديد المحلة، وتم إخطار هيئة السكة الحديد بوسط الدلتا، للدفع بونش لرفع العربة على القضبان تمهيدًا لتحرك القطار من المحطة.
 
 
خروج العربة الأولى من قطار العمال (1)
 

خروج العربة الأولى من قطار العمال (2)
 

خروج العربة الأولى من قطار العمال (3)
 

خروج العربة الأولى من قطار العمال (4)
 

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