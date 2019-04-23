حبس عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطلين لسرقتهما سيارة تاكسى تحت تهديد قائدها بالسلاح، وإحداث إصابة السائق 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقى بلاغ "محمد س" 19 عاما، سائق ومقيم السادات بقيام شخصين بسرقة السيارة قيادته بعدما استدرجاه فى أحد المناطق، وقاموا بسرقته تحت تهديد السلاح الأبيض، وإحداث إصابته وسرقه الهاتف المحمول الخاص به .

وعلى الفور، قرر مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد أحمد خلف رئس المباحث، والنقيب أنور بريقع معاون أول المباحث، وتوصلت التحريات أن مرتكبى الواقعه كلا من "الليثى .أ" عاطل، ومقيم السادات وسبق اتهامه فى عديد من القضايا سلاح بدون ترخيص، مخدرات، قتل عمد وحريق، سرقه، و"محمد ع" عاطل ومقيم السادات، وسبق اتهامه فى قضايا سلاح، مخدرات،سرقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن من ضبط مرتكبى الواقعة، والسيارة محل البلاغ، بعد أن قامو بتغير معالمها والسلاح المستخدم فى الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.