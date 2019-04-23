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حبس راعى أغنام قتل طفل بعد اتهامه له بسرقة "معزتين" فى أبو النمرس

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:06 ص
حبس راعى أغنام قتل طفل بعد اتهامه له بسرقة "معزتين" فى أبو النمرس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس راعى أغنام 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، لاتهامه بقتل طفل 10 سنوات، بعد اتهامه له بسرقة أغنامه بأبو النمرس.

 

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفل الذى توفى إثر الاعتداء عليه بالضرب، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالته.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعتدى بالضرب على المجنى عليه، بعد اختفاء "معزتين" من الأغنام التى يرعاها، واعتقاده أن الطفل يعرف مكانهما، وأنه اشترك مع آخر فى سرقته ما.

 

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل طفل يدعى "إبراهيم" يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، تم نقله إلى المستشفى مفارقا الحياة.

 

وذكر شهود عيان أن راع أغنام وراء الاعتداء عليه بالضرب، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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