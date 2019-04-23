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جو بايدن يعلن السعى للترشح للرئاسة الأمريكية الخميس القادم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:01 م
جو بايدن يعلن السعى للترشح للرئاسة الأمريكية الخميس القادم جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي
رويترز
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ذكرت قناة (إن.بي.سي) التلفزيونية الإخبارية أن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي، يعتزم أن يعلن يوم بعد غدد الخميس، السعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2020.

 

وقال مراسل للقناة التلفزيونية نقلا عن مصادر لم يذكر اسمها إن بايدن، سيسافر بعد ذلك إلى بيتسبرج يوم الاثنين وسيقوم بعدها بزيارات في الأسابيع القادمة إلى الولايات الأربع التي يجرى فيها التصويت مبكرا.

 

وسينضم بايدن بذلك إلى قائمة طويلة من المرشحين المحتملين الساعين لاستعادة البيت الأبيض من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

 


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