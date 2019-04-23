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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:40 م
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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص بجوار ترعة بالمنيا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:03 م
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص بجوار ترعة بالمنيا جثة
فريق المحافظات
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يكثف رجال البحث الجنائي بمركز شرطة ملوى جنوبى المنيا، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة عاطل فى العقد الرابع من العمر ملقاه بجوار ترعة بدائرة المركز.

حيث وصل بلاغ الي مركز شرطة ملوى من الأهالى بوجود جثة ملقاة بجوار ترعة الديروطية دائرة المركز.

وبانتقال قوات الأمن تبين انها لذكر في العقد الرابع من العمر يرتدي جلباب كحلي اللون، وبه بعض الإصابات بالصدر وتمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المجنى عليه، "محمد فتحى مهنى"، 45 عاما، عاطل ومقيم بقرية الاشمونين بمركز ملوى، وتم نقل الجثة إلى مستشفي المنيا العام لتشريحها وتحديد سبب الوفاة.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى لتحديد المتهمين وضبطهم ومعرفة سبب حدوث الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 2438 إداري مركز شرطة ملوى، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

 


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