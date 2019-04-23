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" جهاز الإحصاء": أرصدة السلع الأساسية والغذائية تكفى حتى 34 شهرا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:06 م
" جهاز الإحصاء": أرصدة السلع الأساسية والغذائية تكفى حتى 34 شهرا سلع غذائية- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الكميات المتاحة من السلع الأستهلاكية الأساسية ومدة كفايتها خلال شهر أبريل الجارى، والتى تتراوح من 90 يوما وحتى 34 شهرا.

وأوضح  جهاز الإحصاء فى تقرير ، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الرصيد المتاح من السكر يبلغ 1.5 مليون طن، يكفى لمدة 7 أشهر، فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت 237 ألف طن ويكفى لمدة تتراوح من 3-4 أشهر ،  كما أشار الجهاز فى تقريره، إلى أن  الرصيد المتاح من اللحوم، والذى بلغ 171 ألف رأس "عجول" تكلفى لمدة تصل إلى 34 شهراً.

 

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رصيد السلع الغذائية

سلع غذائية

رصيد الزيت

رصيد السكر

اللحوم

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد




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