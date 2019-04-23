جامعة القناة تشارك اليوم فى مهرجان الجامعات للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة

وأشاررئيس جامعة القناة، إلى أن المهرجان ينظمه، الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، ويشرف على وفد الطلاب "ذوى الاحتياجات الخاصة" بالجامعة الدكتورمحمد غنيم مشرف عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورأحمد كمال مستشاراللجنة الرياضية، وإشراف تنفيذي طارق عجيبة مديرعام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعادل القاضي مدير إدارة النشاط الرياضي.