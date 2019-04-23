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جامعة القناة تشارك اليوم فى مهرجان الجامعات للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:00 ص
جامعة القناة تشارك اليوم فى مهرجان الجامعات للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، أن وفد طلابي ممثلا لجامعة قناة السويس، يشارك اليوم الثلاثاء في مهرجان الجامعات للطلاب والطالبات ذوي الإحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشارك وفد الجامعة فى مسابقات ألعاب" القوى- السباحة- تنس الطاولة- التايكوندو- القدم الخماسي"، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشاررئيس جامعة القناة، إلى أن المهرجان ينظمه، الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، ويشرف على وفد الطلاب "ذوى الاحتياجات الخاصة" بالجامعة الدكتورمحمد غنيم مشرف عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورأحمد كمال مستشاراللجنة الرياضية، وإشراف تنفيذي طارق عجيبة مديرعام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعادل القاضي مدير إدارة النشاط الرياضي.

 


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