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تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:47 م
تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا هجمات سريلانكا
رويترز
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أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا، التى راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل و500 جريح.

 

وقامت السلطات الأمنية السريلانكية اليوم الثلاثاء، بتوقيف 40 شخصا للاشتباه فى تورطهم فى التفجيرات الأخيرة التى شهدتها سريلانكا، وتم إيداعهم رهن التحقيق.
 

ونقلت صحيفة (تايمز أونلاين) السريلانكية عن المتحدث باسم الشرطة روان جانيكارا قوله إن 26 شخصا من المتهمين يخضعون حاليا للتحقيق من قبل ادارة التحقيقيات الجنائية.

 

وأضاف أن ثلاثة آخرين يخضعون للاستجواب من قبل إدارة التحقيقات فى جرائم لإرهاب.

 

وهزت سلسلة تفجيرات متزامنة - صباح أمس الاول الأحد، العاصمة كولومبو ومدنا آخرى، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

 

وكانت السلطات السريلانكية قد أعلنت - عقب سلسلة التفجيرات - حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.


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