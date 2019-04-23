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تموين المنيا: توريد 1581 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:29 م
تموين المنيا: توريد 1581 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد قمح - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 1581 طنا، و700 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 32 أبريل الجارى.

 

وأوضح "يوسف" أنه تم توريد 16 طنا و270 كيلو بالبنك الزراعى، و876 طنا 729 كيلو بقطاع المطاحن، و688 طنا و701 كيلو بالقابضة للصوامع، مؤكدا استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين منذ بداية الموسم.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجان استلام القمح متواجدة فى كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة.


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