تقرير الطب الشرعى يكشف كواليس تورط "سلاكة" فى قتل شقيق زوجته بالمرج

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة شرق القاهرة، تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث لكشف ملابسات وتفاصيل مقتل شاب على يد زوج شقيقته طعننا بسلاح أبيض نتيجة خلافات نشبت بينهما فى المرج.

بدأت القضية بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغا يتهم "سيد. م" وشهرته "سلاكه"عاطل، بقتل "محمود. م" شقيق زوجته طعننا بسلاحه الأبيض، بسبب خلافات نشبت بينهم وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته أداه الجريمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.