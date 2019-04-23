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تعمل بدون وزير.. محمد بن راشد يطلق وزارة "اللامستحيل".. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:35 م
تعمل بدون وزير.. محمد بن راشد يطلق وزارة "اللامستحيل".. اعرف التفاصيل الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات
كتب محمد عبد العظيم
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أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى عن إطار منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات، أطلق عليها "وزارة اللامستحيل"، موضحا أنها تعد وزارة غير تقليدية، وسوف تعمل بدون وزير على أن يكون طاقمها من أعضاء مجلس الوزراء، فى ضوء ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل.

 

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وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع.. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور.. وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوما إلى 6 دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل فى دولة الإمارات.

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ولفت الشيخ محمد بن راشد، إلى المستقبل يحمل الكثير من التحديات التى تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة وطريقة عملها، موضحا المستحيل ليس في قاموسنا، وليس جزء من تفكيرنا، ولن يكون جزءا من مستقبلنا.

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