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تعرف على تقديرات محمود محى الدين لسعر البترول المتوقع خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:08 م
تعرف على تقديرات محمود محى الدين لسعر البترول المتوقع خلال الفترة المقبلة الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى
كتب هانى الحوتى
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قال الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن هناك توقعا أن يحقق الاقتصاد العربى نسبة نمو 2% العام الجارى مقابل نسبة نمو 3% للاقتصاد العالمى، مضيفا أن هناك دول عربية ستتجاوز معدل النمو المتوقع مثل الدول المعتمدة على تصدير البترول والغاز الطبيعى، إذ يتوقع أن يصل سعر البترول بين 69-74 دولار للبرميل، ولذا سيكون الوضع الاقتصادى أفضل لتلك الدول حال الوصول للحد الأقصى للسعر أو تجاوزه، وبالنسبة للدول المستوردة مثل مصر، هذه الأرقام أفضل مما كانت تتوقعه.

وأضاف محى الدين، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن العبرة فى تحقيق معدلات النمو مرتبط بمصادر النمو وتعددها وليس قطاع بعينه، كما يرتبط بمعدلات التشغيل وتوفير فرص عمل.


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