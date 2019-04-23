تعاون إقليمي عربي للربط إلكترونيًا بين الجمارك المصرية والأردنية

(أ ش أ)

ذكرت هيئة موانئ البحرالأحمر أنه تم عقد اجتماع بين مصلحتي الجمارك المصرية والأردنية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من أجل التنمية المستدامة تحت رعاية رئيس الهيئة أيمن صالح، لبحث آليات تنفيذ الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - توافر البيانات المطلوبة للتبادل الخاصة بالشاحنة والسائق على أنظمة (RFID)، واستعدادها للتنسيق مع الجانب الأردني؛ فيما يتعلق بتوحيد كارت القارىء (RFID) بين ميناءي نويبع والعقبة لإرسالها للجمارك المصرية والأردنية لتخدم عملية التبادل المعلوماتي بينهما.

ومن جانبها، تعهدت شركة الجسر العربي بإمداد ميناء نويبع ومصلحتي الجمارك المصرية والأردنية بقائمة الشحن (المانيفست) إلكترونيا أو ورقيا للرسائل الصادرة و الواردة من وإلى ميناء العقبة عقب انتهاء أعمال الشحن وقبل مغادرة السفينة للميناء والتنسيق مع الجمارك الأردنية وشركة نافذ المسئولة عن تنظيم حركة مرور الشاحنات لدى ميناء البواخر وميناء نويبع لتوحيد عمليات دخول وخروج الشاحنات باستخدام تقنية (RFID).

وتابعت أنه سيتم تنفيذ التبادل المعلوماتي للموافقات المسبقة، وشهادات المنشأ بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلي النافذة الوطنية /الجمارك الأردنية .