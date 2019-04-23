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تزويد مطار القاهرة بونش 60 طن لخدمة قرية البضائع

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:39 ص
تزويد مطار القاهرة بونش 60 طن لخدمة قرية البضائع جانب من المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمطار
كتب أحمد مصطفى
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أعلن المهندس أحمد فوزى، رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، عن تزويد الشركة بونش بحمولة 60 طنا يتم استخدامه في رفع الكاونترات والأوزان الكبيرة بقرية البضائع، وتحسبا لوقوع أي أحداث طارئة.

وأضاف رئيس شركة مطار القاهرة الدولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمطار، إنه تم الانتهاء من رفع أعمال النظافة وتوريد سيارات خدمة جديدة بتكلفة 4 ملايين جنيه، بإضافة إلي إدخال 8 أتوبيسات داخلية، و4 سيارات إطفاء حريق "4×4"، بالإضافة إلي سيارتي إطفاء حريق "6×6"  ضمن برنامج التمويل النقدي الأمريكي، وتوريد  "Robot Caliber T5" وذلك لاستخدامها في أعمال التخلص من العبوات المتفجرة أو المشتبه في وجود مفرقعات بداخلها، حيث تقوم تلك الأجهزة بوضع العبوة الناسفة داخل بوتقة للتخلص منها.

وأشار فوزي إلي أنه تم توريد  5 سلم إنقاذ طائرات بطول 8 أمتار ونصف لارتفاع يصل إلي الطائرات من طراز A380، وتم تسليمه إلي إدارة الحماية المدنية بالمطار.

 


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