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ترامب يزور المملكة المتحدة وفرنسا يونيو القادم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:50 م
ترامب يزور المملكة المتحدة وفرنسا يونيو القادم ترامب
لندن (أ ش أ)
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أعلن قصر باكنجهام فى بريطانيا اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة فى شهر يونيو القادم.

وجاء فى تغريدة عبر الحساب الرسمى للقصر على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أوردتها شبكة (سى إن إن) الأمريكية - أن الزيارة ستمتد من 3 وحتى 5 من يونيو القادم.

من جهته قال البيت الأبيض فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيسافران إلى فرنسا فى السادس من يونيو حيث سيلتقى بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

 

 


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