تداول 421 شاحنة بضائع بينها 378 مصدرة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن أجمالى السفن المتواجدة علي أرصفة موانئ الهيئة 13سفينة، وتم تداول 421 شاحنة بضائع و77 سيارة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن شملت حركة الواردات 43 شاحنة و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 378 شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال، ثلاث سفن وهى القاهرة، وأمانة، وArosa، بينما تغادر السفينة الحرية 2، فيما غادر الميناء بالأمس ست سفن وهى سى بيرل، وأمانة، القاهرة، والحرية 2، النوى إكسبريس، عزيز إكسبريس.

ويشهد ميناء نويبع، استقبال السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وغادرت ثلاث سفن، وهى ايلة،بريدج،سينا بينما غادر ميناء بورتوفيق السفينة برنسيس آمنة .