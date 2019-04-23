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تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:51 ص
تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الثلاثاء 23 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن. 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، وسجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة. 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


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