تحقيقات سريلانكا تكشف: الانتحاريان شقيقان ثريان

كتبت – هناء أبو العز

قال مصدر قريب من التحقيقات في هجمات سريلانكا الدامية لوكالة "فرانس برس"، إن شقيقين مسلمين نفذا التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا فندقين ضمن الاعتداءات التي أودت بأكثر من 320 شخصا يوم الأحد.

والشقيقان هما نجلا تاجر توابل ثري من "كولومبو"، وفجرا نفسيهما فيما كان نزلاء فندقي شانغري-لا وسينامون غراند ينتظرون دورهم لتناول الفطور، وفق المصدر.

وكشف المصدر عن مخطط تم إحباطه لاستهداف فندق رابع في سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا.

وقالت "وكالة أعماق" للأنباء التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي شهدتها سريلانكا، ولم يقدم التنظيم دليلا على صحة ما ورد في البيان.

وكان نائب وزير الدفاع روان ويجيورديني قد قال أمام البرلمان إن "جماعة التوحيد الوطنية" تقف وراء الهجوم وهي على صلات مع جماعة إسلامية متشددة في الهند لا يعرف عنها الكثير.

كما أشار إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا، كان ردا انتقاميا على الهجوم ضد المسلمين في كرايست تشيرش"، وقتل 50 شخصا في مجزرة استهدفت مسجدين في المدينة النيوزيلندية في 15 مارس الماضي.