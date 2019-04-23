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تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية تكساس الامريكية ومصرع جميع مستقليها

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:04 ص
تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية تكساس الامريكية ومصرع جميع مستقليها طائرة ركاب
وكالات الأنباء
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قالت إدارة الطيران الفدرالية الامريكية، إن جميع ركاب طائرة صغيرة الحجم لقوا مصرعهم، إثر تحطمها قبيل هبوطها في مطار في وسط ولاية تكساس صباح الإثنين.

وذكر المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية لين لونسفورد إن الطائرة، وهي من طراز Beechcraft BE58 سقطت على بعد حوالي 10 كيلومترات من مطار مدينة كيرفيل، الذي كان مقررا أن تهبط فيه، ما أدى إلى مقتل الطيار وخمسة ركاب.

وأعلن المتحدث أن رحلة الطائرة التي كانت قادمة من مدينة هيوستن في تكساس لم تكن تجارية ، وان سلطات الولاية ارسلت فريقا من المجلس الوطني لسلامة النقل وهيئة الطيران الفدرالية ليقوم بإجراء تحقيق في الحادث.

 

 


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الولايات المتحدة الامريكية

واشنطن

ولاية تكساس

طائرة ركاب




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