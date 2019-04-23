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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:39 م
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تحرير 803 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:00 م
تحرير 803 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية، أسفرت عن تحرير وضبط 803 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 412 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و20 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و34 مخالفة انتظار خاطئ وحجز4 سيارات و48 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و12 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 8 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و10 مخالفات بيئة و71 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 9 مخالفات خط السير و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و10 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخصة للسير يسار الطريق.
 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 14 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 15مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و7 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على سياراتين متروكتين و15 مخالفة إزالة فاميه وتحرير17 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و19 مخالفة مواقف عشوائية و5 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير33 مخالفة زيادة التعريفة المقررة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


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