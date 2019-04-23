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تحريات النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة شاب سقط من أعلى منزله بالسلام

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:00 ص
تحريات النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة شاب سقط من أعلى منزله بالسلام جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تسلمت نيابة السلام، تحريات المباحث فى واقعة مصرع شاب بعد سقوطه من أعلى منزله بالسلام وأوضحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، مشيرة إلى أن الشاب سقط من أعلى منزله نتيجة اختلال توازنه.

 

كان لقى شاب مصرعه بعد سقوطه من أعلى منزله بمدينة السلام، صباح أمس الاثنين وانتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع الحادث لبيان وحود شبهة جنائية من عدمه.

 

ترجع الواقعة بتلقى قسم السلام، بلاغا بسقوط الشاب "كريم.ص" من أعلى منزله، على الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث وتبين صحة الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.


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