video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "فساد المليار دولار" لـ 24 يونيو

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:04 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "فساد المليار دولار" لـ 24 يونيو أموال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"، لجلسة 24 يونيو المقبل. 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة مدير العقود بوزارة التخطيط و2 آخرين بتهمة الرشوة لـ26 يونيو

رشوة المليار دولار

فساد المليار دولار

النائب العام

تراى اوشن

شركات البترول

جنايات القاهرة




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة