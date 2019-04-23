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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لـ 25 مايو

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:25 م
تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لـ 25 مايو المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 25 مايو الشهود.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
 
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
 

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