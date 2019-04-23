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بعد قليل.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:39 م
بعد قليل.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب: إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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تبدأ بعد قليل فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واستعراض عمليات التصويت فى الخارج والداخل.

وأوضح المستشار محمود الشريف ، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أى شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المصريين أبلوا بلاء حسنا خلال أيام الاستفتاء من خلال الخروج فى حشود للإدلاء بأصواتهم، حيث ظهرت كثافات عالية فى اللجان الفرعية .

يذكر أن  المستشار محمود الشريف، قد أعلن أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً الساعة السابعة مساء اليوم للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.

 


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