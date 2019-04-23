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بصورته على الدولار.. مرشح ديمقراطى يواصل دعايته الانتخابية نحو رئاسة أمريكا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:15 ص
بصورته على الدولار.. مرشح ديمقراطى يواصل دعايته الانتخابية نحو رئاسة أمريكا يانج
كتب- هاشم الفخرانى – صور ( رويترز)
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للأسبوع الثانى على التوالى  يواصل المرشح الديمقراطى أندرو يانج ذو الأصول الأسيوية دعايته الانتخابية للفوز فى انتخابات الرئاسة 2020، مطلقاً العديد من الوعود من بينها زيادة الدخل السنوى للمواطن الأمريكى.

 

مرشح الرئاسة الأمريكية
مرشح الرئاسة الأمريكية

 

ومن أشهر الوعود التى يطلقها يانج البالغ من العمر 44 عاما ذو الأصول التايوانية تعهده بتقديم راتب شهرى بقيمة ألف دولار للقصر من الأمريكين .

 

يانج
يانج

وعلى الرغم من  استبعاد وسائل الاعلام الأمريكية وجود أى حظوظ له فى الانتخابات الرئاسية ، كشف أن حملته الانتخابية تمكنت من جمع ما يقارب مليونى دولار من أكثر من ثمانين ألف متبرع فى الولايات المتحدة.

وفاجأ "يانج" الحشود بحملة ورقة كبيرة عليها صورته على الدولار الأمريكى فى إشارة منه إلى المنحة التى وعد بها الشباب وقدرها 1000 دولار.

 

 

 


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انتخابات الرئاسة الأمريكية

مرشح ديمقراطى

أندرو يانج




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