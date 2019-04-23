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بريطانيا تنكس الأعلام حدادا على أرواح ضحايا هجمات سريلانكا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:06 ص
بريطانيا تنكس الأعلام حدادا على أرواح ضحايا هجمات سريلانكا الشرطة السريلانكية
لندن (أ ش أ)
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أعلنت المملكة المتحدة تنكيس الأعلام على مبانيها الحكومية حدادا على أرواح ضحايا سلسلة الهجمات التى استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأوضحت الحكومة البريطانية - فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى - أنه سيتم تنكيس الأعلام اليوم الثلاثاء، على مقر الحكومة البريطانية (دواننج ستريت) ومبنى وزارة الخارجية احتراما لمن فقدوا حياتهم وكافة من تضرروا من الهجمات فى سريلانكا، كما سيتم تنكيس الأعلام على مبنى المفوضية البريطانية العليا فى كولومبو.

وكانت الحكومة السريلانكية قد أعلنت أن التفجيرات التى استهدفت عدة كنائس وفنادق يوم الأحد الماضى قد أسفرت عن مقتل 310 قتلى ونحو 500 مصاب.

 


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