بالأرقام.. نسبة المشاركة فى استفتاء 2019 هى الأعلى عن الاستحقاقات السابقة

كتب محمد السيد

وفقا لما أعلنه اليوم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 الف و590 ناخبا بنسبة 44.33%، وبالمقارنة بالاستفتاءات التى جرت منذ عام 2005 وحتى الآن، أظهرت الأرقام أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019 هى أعلى نسبة مشاركة .

حيث جاءت نسبة المشاركة فى الاستفتاء على دستور 1971 في مصر في يوم 25 مايو 2005، 17 مليونا و184ألفا و302 نسمة، و فى الاستفتاء على تعديل الدستور في 2007 بلغ عدد المشاركين 9 ملايين و701 ألف و833 نسبة، وفى استفتاء عام 2011 بلغت نسبة المشاركة 41.19%، وفى استفتاء 2012 بلغت نسبة المشاركة 32.9% .

وبلغت نسبة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى عام 2014، 38.6% .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.