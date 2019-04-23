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باركليز : إنهاء إعفاءات نفط إيران قد يرفع الأسعار في المدى القصير فقط

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:38 ص
باركليز : إنهاء إعفاءات نفط إيران قد يرفع الأسعار في المدى القصير فقط النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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قال باركليز،  فى مذكرة، إن ضغط الولايات المتحدة، لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما سيؤدى إلى شح كبير فى أسواق الخام على المدى القصير، لكن من غير المرجح أن يكون له أثر كبير على الأسعار لفترة أطول.

وطالبت واشنطن هذا الأسبوع، أن يوقف مشترو النفط الإيرانى وارداتهم، بحلول أول مايو أو يواجهوا عقوبات، فى مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، مما دفع أسعار خام القياس العالمى لأعلى مستوياتها فى ستة أشهر بفعل المخاوف من أزمة محتملة فى الإمدادات.

وقال البنك البريطاني: "ينطوي الإعلان على خطر ارتفاع عن توقعاتنا الحالية لمتوسط سعر برنت هذا العام البالغة 70 دولارا للبرميل.

"لكنه لا يؤثر على رؤيتنا للأسعار على المدى الطويل بشكل كبير"، وأضاف باركليز، أن الخطوة الأمريكية تزيد خطر الصراعات فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك إغلاق محتمل لمضيق هرمز الاستراتيجى.


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