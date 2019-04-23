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انفوجراف.. النتائج الكاملة للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:54 م
انفوجراف.. النتائج الكاملة للاستفتاء على التعديلات الدستورية النتائج الكاملة للاستفتاء
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شارك فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا بنسبة 44.33%، ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%، فيما صوت بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.

 

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستفتاء جرى فى مناخ ديمقراطى مفعم بالحرية، وخرج بصورة تليق بمصر وتاريخها وأسمها، وإن مشاركة الشعب الجادة والإقبال الكثيف يعكس وعى المواطنين وفهمهم للديمقراطية وممارسة حقهم الدستورى، وهى أيضا رسالة تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات.

 

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نتيجة الاستفتاء

نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نتيجة استفتاء 2019

فرز اصوات الاستفتاء

نتيجة الاستفتاء

نتيجة استفتاء 2019

نتيجه استفتاء

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