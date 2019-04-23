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انتهاء أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية والتوجه للجنة العامة لحصرها بالقليوبية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:08 ص
انتهاء أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية والتوجه للجنة العامة لحصرها بالقليوبية اللجنة العامة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
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أنهت لجان فرز أصوات الناخبين بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بالقليوبية عملها، والتى تبلغ عددها 664 لجنة فرعية أبوابها، وجار رفعها للجنة العامة بالمحافظة بمحكمة بنها، لاعتمادها وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لحصر باقى المحافظات وإعلان النتيجة النهائية فى موعد تحدده لاحقا.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المقرات الانتخابية بالقليوبية 546 لجنة، و664 لجنة فرعية بالمحافظة، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة 3016521 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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