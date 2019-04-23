انتخاب جراح الصباح رئيسا لاتحاد المصارف العربية و"الإتربى" نائبا وطارق فايد عضوا

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

قالت مصادر مصرفية مطلعة، لـ"اليوم السابع"، إنه تم انتخاب الشيخ محمد جراح الصباح، رئيسا لاتحاد المصارف العربية، وانتخاب محمد الإتربى، نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، لفترة جديدة مدتها 3 سنوات.

وأكدت المصادر، أنه تم انتخاب طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عضوا فى مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ممثلا للمصارف المشتركة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة التى أصبح لها عضوين فى مجلس إدارة اتحاد المصارف، وهما محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

وينفرد "اليوم السابع" بنشر صور التشكيل الجديد لاتحاد المصارف العربية، 2019-2022.