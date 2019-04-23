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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:36 ص
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اليوم.. لجنة الطاقة برجال الأعمال تستضيف رئيس تنظيم مرفق الكهرباء

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. لجنة الطاقة برجال الأعمال تستضيف رئيس تنظيم مرفق الكهرباء أسامة جنيدى
كتب – هانى الحوتى
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تستضيف لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بهدف استعراض خطة الجهاز فى تشجيع الاستثمار فى قطاعات الطاقة.

وقال المهندس أسامة جنيدى، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيعقد بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة بالجهاز والدكتور وسام الباز مستشار الجهاز.

وأوضح "جنيدي" أن اللقاء يهدف إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول خطة الجهاز خلال الفترة القادمة لتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الطاقة المختلفة ودور مجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تحقيقها.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أنه سيتم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة ومنها، توليد الكهرباء من المخلفات، توليد الكهرباء والحرارة بمنظومات ال Co-Generation، توليد الكهرباء من غاز الشعله، قواعد وأسس رسوم استخدام الشبكه الموحدة لنقل الكهرباء من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك.


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