اليوم.. "سياحة وفنادق" بجامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف السنوى 2019

الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم وحدة متابعة الخريجين بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، الملتقى التوظيفى السنوى للسياحة والضيافة 2019، اليوم الثلاثاء، بمقر الكلية تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد الرحمن حجازى عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور فاتن حمدى العليمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رضوى عمر المدير التنفيذي لوحدة متابعة الخريجين.

ويهدف الملتقى إلى تسهيل فرص التوظيف والتدريب وذلك من خلال توفير الفرصة لالتقاء الخريجين والطلاب بسوق العمل والتدريب.

وتقام فعاليات الملتقى بمشاركة عدد من سلاسل الفنادق العالمية وشركات السياحة والطيران ، بالإضافة إلى عدد من الشركات فى مجال الاتصالات والاستثمار.