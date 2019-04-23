video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. "سياحة وفنادق" بجامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف السنوى 2019

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:00 ص
اليوم.. "سياحة وفنادق" بجامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف السنوى 2019 الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

تنظم وحدة متابعة الخريجين بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، الملتقى التوظيفى السنوى للسياحة والضيافة 2019، اليوم الثلاثاء،  بمقر الكلية تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد الرحمن حجازى عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور فاتن حمدى العليمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رضوى عمر المدير التنفيذي لوحدة متابعة الخريجين.

ويهدف الملتقى إلى تسهيل فرص التوظيف والتدريب وذلك من خلال توفير الفرصة لالتقاء الخريجين والطلاب بسوق العمل والتدريب.

وتقام فعاليات الملتقى بمشاركة عدد من سلاسل الفنادق العالمية وشركات السياحة والطيران ، بالإضافة إلى عدد من الشركات فى مجال الاتصالات والاستثمار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وفود جامعة قناة السويس تشارك فى التصويت على التعديلات الدستورية

صور.. رئيس جامعة قناة السويس يقود مسيرة طلابية حاشدة إلى لجان التصويت

سياحة وفنادق قناة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ملتقى التوظيف

الفنادق




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة