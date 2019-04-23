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اليمن : ميليشيا الحوثى تهدد بتفجير "خزانات صافر" النفطية فى البحر الأحمر

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:03 م
اليمن : ميليشيا الحوثى تهدد بتفجير "خزانات صافر" النفطية فى البحر الأحمر عناصر حوثية
أ ش أ
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هدّد القيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية،محمد علي الحوثي، باستهداف خزان نفط عائم يسمى بـ"السفينة صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن .

 

وزعم القيادي الحوثي في تغريدة على "تويتر"-أوردتها قناة "العربية" الإخبارية - أن كمية النفط المخزنة في سفينة "صافر" العائمة قبالة الحديدة بدأت بالتسرب، محملا المسؤولية للحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية؛ لعدم سماحهما لجماعته ببيع النفط المخزن، الذي كانت تنوي استخدام عائده المادي في أنشطتها الحربية ضد القوات الشرعية.

 

ويحوي الخزان العائم قرابة مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر ، وهو باخرة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية ، وتسيطر عليها حاليا ميليشيا الحوثي.

 

ويقول خبراء إن هذا التهديد الحوثي ، في حال نُفذ، سيؤدي إلى كارثة بيئية ستكون لها تداعيات على الأحياء البحرية لسنوات عديدة مقبلة .

 


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