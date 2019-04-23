"الناتو": سنواصل تقديم الدعم سياسيا وعمليا لأوكرانيا

أ ش أ

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرج أن الحلف سيواصل تقديم الدعم القوي سياسيا وعمليا لأوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة للأمين العام للناتو نشرها مساء اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"قال فيها : "تحدثت مع الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي. وهنأته بفوزه وقمت بدعوته إلى زيارة مقر الناتو في المستقبل القريب".

بدوره، أشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، طبقا لقناة روسيا اليوم الليلة، إلى أنه أجرى اتصالا جيدا مع زيلينسكي، موضحا: "أكدت له دعمنا الثابت لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف توسك قائلا: "نتطلع إلى التعاون بيننا وإجراء القمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في شهر يوليو.