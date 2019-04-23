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النائب البربيطانى المحافظ نايجل إيفانز يدعو تيريزا ماى للاستقالة اليوم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:17 م
النائب البربيطانى المحافظ نايجل إيفانز يدعو تيريزا ماى للاستقالة اليوم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
أ ش أ
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دعا النائب المحافظ البارز نايجل إيفانز، اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى إعلان استقالتها من منصبها اليوم مع عودة انعقاد البرلمان بعد عطلة عيد الفصح.

 

وقال إيفانز - حسبما نقلت صحيفة (إيفننج ستاندرد) اللندنية - "سأكون مسرورًا لو أن ماي أعلنت اليوم استقالتها، حتى يتسنّى لنا إجراء انتخابات واختيار قائد جديد لحزب المحافظين".

 

وأكد إيفانز أن "الطريقة الوحيدة لكسر الجمود الراهن بشكل مناسب هو أن يكون لحزب المحافظين قيادة جديدة".

 

وقال إيفانز إن "الدعوات المطالبة باستقالة ماي اكتسبت زخما في الوقت الراهن"؛ في ظل تصريح 70 من رؤساء الاتحادات المحافظة بأنهم لا يثقون في رئيسة الوزراء، وفي ظل ميل نسبة 40 في المئة من المستشارين المحافظين إلى دعم حزب "بريكست" الذي يتزعمه نايجل فراج في انتخابات الاتحاد الأوروبي المزمعة في شهر مايو المقبل.

 

 

 


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