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المعمل الجنائى يكشف غموض سرقة 6 ملايين جنيه من خزينة "ديسكو" بالهرم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:00 ص
المعمل الجنائى يكشف غموض سرقة 6 ملايين جنيه من خزينة "ديسكو" بالهرم خزينة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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يفحص خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة البصمات والمؤشرات الدالة على كواليس وهوية المتهمين بسرقة 6 مليون جنيه من خزينة "ديسكو" فى أحد الفنادق بالهرم لكتابة تقرير وافً عن الواقعة وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.

 

واستمعت النيابة لأقوال مدير الفندق وعدد من العاملين فيه؛ وتبين من الأقوال والتحريات، أن مجهولون استطاعوا كسر الخزينة وسرقة نحو 6 ملايين جنيه.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة مجهولين لمبلغ 6 ملايين جنيه من ديسكو أحد الفنادق.

 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكشفت التحريات أن المتهمين كسروا الخزينة واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.


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