video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 3450 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:06 م
المرور يضبط 3450 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3450 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 66 مخالفة تجاوز سرعات و 1439 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 50 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 17 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،73 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 48 دراجة بخارية وسيارة
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة مع دخول الطلاب للمدارس

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

حملات مرورية

مخالفات

منازل و مطالع الكبارى




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة