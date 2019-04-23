المجلس التصديرى لمواد البناء يشارك بمنتدى الاستثمار فى تشاد نهاية أبريل

كتب ــ إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء، والحراريات والصناعات المعدنية، مشاركته فى منتدى الاستثمار فى تشاد، المزمع عقده تحت عنوان تشاد والعالم العربى، بالعاصمة التشادية، نيجامينا، نهاية أبريل الحالى، تلبية لدعوة رسمية من الحكومة التشادية.

ويناقش المنتدى، فرص التعاون بين البلدين، فى العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل: الزراعة، الثروة الحيوانية، الطاقة، البنية التحتية، المناجم، البترول، الخدمات.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء فى بيان له، اليوم، إن الدعوة وجهها للمجلس أحمد محمد باشر، وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى، خلال اجتماع نظمه المجلس التصديرى مؤخرا، على هامش زيارة الوزير التشادى للقاهرة، لافتا إلى أن المجلس حريص على دعم جهود الحكومة المصرية الرامية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول الافريقية خاصة تشاد التى نرتبط معها .بعلاقات تاريخية وثيقة.

وأضاف أن القطاع التصديرى، ينفذ حاليا استراتيجية لتنمية العلاقات التجارية، والاستثمارية مع أفريقيا، حيث تكتسب العلاقات المصرية الافريقية زخم غير عادى خلال عام 2019 وهو عام رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقي، حيث نشهد توالى توافد كبار المسئولين الافارقة لزيارة القاهرة ولقاءهم مع مجتمع الاعمال المصرى لتحقيق طفرة فى حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

من جانبه،عرض الوزير التشادى ملامح استراتيجية للتنمية الاقتصادية تتبناها بلاده حاليا لتعظيم الاستفادة من امكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة، الى جانب القيام بإصلاحات تمثلت فى تبنى حزمة من الاجراءات والقوانين الاقتصادية الجديدة لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية وهو ما انعكس على تزايد ثقة مجتمع الاستثمار العالمى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق التشادية.

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، خاصة فى قطاعى الاستثمار والتجارة البينية، بما يعكس عمق علاقات البلدين التى ازدادت متانة بفضل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر وتشاد.

وأضاف أن منتدى الاستثمار فى تشاد سيشهد عرضا لأوجه الاستثمار فى السوق التشادية، وما يتوافر بها من فرص استثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية الى جانب الاعلان عن تفاصيل حزمة التسهيلات التى تقدمها بلاده للمستثمرين .

وشارك فى الاجتماع الأمين الدودو سفير جمهورية تشاد فى القاهرة الى جانب وفد من السفارة التشادية، ومن المجلس التصديرى المهندس محمود خطاب وكيل المجلس ود. حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى.