المتحدث باسم الشرطة السريلانكية: وفاة سعوديان فى التفجيرات

كتبت – هناء أبو العز

أعلن المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، وفاة اثنين من طاقم الطيران السعودي في تفجيرات سريلانكا، التي وقعت صباح الأحد الماضي، وهما "ماجد عثمان وأحمد جعفري" حيث كانا يسكنان في إحدى المواقع الثمانية التي تعرضت للتفجير، وتم التعرف عليهما بين الضحايا.

وكان طاقم طيران السعودية مكوناً من 10 أشخاص قادماً إلى سيرلانكا بعد رحلة من السعودية، حينها أوضح المتحدث باسم الخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله، أنه وإثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو الأحد، تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، ومن خلال مكتب "السعودية" في سريلانكا والمالديف، وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.

ووفقًا لموقع"العربية"، أكد باهديله، سلامة جميع ملاحي "السعودية" من الطيارين والمضيفين، باستثناء اثنين من الملاحين تعذر الاتصال بهما، وهما الاثنين الذين حصلت "العربية.نت" على معلومات عن وفاتهما في الحادث.

كما أكد سفير السعودية لدى جمهورية سريلانكا عبد الناصر الحارثي نجاة مجموعة من السعوديين يعملون في الخطوط السعودية كانوا قاطنين في فندق تعرض لهجوم في العاصمة السيرلانكية كولومبو صباح الأحد.