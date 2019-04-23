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القمر قرب كوكب المشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة حتى الفجر

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:00 ص
القمر قرب كوكب المشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة حتى الفجر كوكب المشترى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء مصر والوطن العربي من منتصف الليل وحتى فجر اليوم، وقوع القمر الأحدب المتناقص بالقرب من كوكب المشترى، فى ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن وقوع القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا 390,000 كيلومتر في حين أن المشتري يبعد 1,800 مرة المسافة التي تفصلنا عن القمر.

ويعتبر كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصدة من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وخلال ساعات الليل سوف تنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.


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