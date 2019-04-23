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القبض على صاحب محل بحوزته 2 طن فسيخ وسردين مجهولة المصدر بالخليفة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:01 م
القبض على صاحب محل بحوزته 2 طن فسيخ وسردين مجهولة المصدر بالخليفة فسيخ-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة القبض على صاحب محل بحوزته 2 طن فسيخ وسردين داخل محل غير مرخص بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة قدرها (2 طن "فسيخ – سردين" ) معبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.
 
 

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