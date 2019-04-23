القبض على المتهم بوضع عقاقير مخدرة لـ3 سيدات أثناء توجهم لأداء العمرة

الشرقية- فتحية الديب

حرر أسر 3 سيدات بمحافظة الشرقية، محضر بقسم أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، يتهمون فيه "محمد ف أ" بوضع كمية من العقاقير المخدرة داخل حقائب 3 سيدات بالشرقية، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسر كل من "فايقة عبد العزيز عبد المعبود" 63 سنة ربة منزل، و"نبوية عبد العزيز عبد السلام" 60 سنة، و"صباح عطية اسماعيل موسي" 70 سنة، يتهمون فيه" محمد ف أ ال" 34 سنة حاصل على ليسانس حقوق، بوضع كمية من العقاقير المخدرة بحقائب السيدات أثناء توجهم لأداء فريضة العمرة، وتم ضبطهم بمطار جدة بالسعودية، وتمكنت قوة من مباحث أبوكبير من ضبطه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1727 إدارى قسم أول الزقازيق، وتم عرضه على النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام "م ف أ" بخداع بعض السيدات كبار السن ممن يرغبن فى أداء فريضة، لتهريب مواد مخدرة.