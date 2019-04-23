العصار يوقع بروتوكولا لتسويق منتجات شركة حلوان للآلات والمعدات

كتب زكى القاضى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والبنك الزراعى المصرى، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لترويج وتسويق منتجات الشركة (مصنع 999 الحربي) وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .

يهدف هذا البروتوكول، إلى قيام الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعى المصرى بالتسويق والترويج للآلات والمعدات الزراعية المتنوعة التى تقوم بتصنيعها الشركة (مصنع 999 الحربي) مثل (الآت تسطير وزراعة الحبوب، المحاريث، ماكيناتالدرس، ماكينات الفرم، المكابس، المقطورات الزراعية، رشاشات المبيدات ، معدات الري المحوري) ، وأن توقيع هذا البروتوكول سوف يساعد في تسويق هذه الآلات بما يساهم في نجاح مشروعات التنمية الزراعية لما تتميز به هذه الآلات من كفاءة عالية ومعايير جودةتقارب المستويات العالمية.

يأتى هذا فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في الدولة.

من جانبه، أعرب محمد مرزوق القصير رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري عن ثقته في منتجات الشركة (مصنع 999 الحربي) حيث يتم تصنيعها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وهي ذات جودة عالية وأسعار منافسة تساهم في نجاح دورالبنك كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة في مجال تحقيق التنمية الريفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعود بالنفع علي القطاع الزراعي من (مزارعين وفلاحين) في تحقيق التنمية الريفية والزراعية.

وأشار الدكتور مصطفي هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية - إحدى شركات البنك الزراعي المصري - إلى أن الشركة متخصصة في تقديم الخدمات التسويقية والتصديرية للحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج من (أسمدة ، مخصباتزراعية، الآلات والمعدات الزراعية ووسائل الري)، وأنها سوف تقوم باستغلال المعارض الخاصة بها للتسويق والترويج والدعاية للآلات الميكانيكية المتنوعة التي تقوم الشركة (مصنع 999 الحربي) بتصنيعها لصالح أصحاب المزارع والأراضي الزراعية القائمةوالجديدة في كافة أنحاء الجمهورية ، والجمعيات التعاونية العاملة في مجال الميكنة والتصنيع الزراعي.