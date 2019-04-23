"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع شركة كورية لتصنيع قطارات مترو الأنفاق

كتب زكى القاضى

بحثت الهيئة العربية للتصنيع، برئاسة الفريق عبد المنعم التراس، صباح اليوم الثلاثاء، مع شركة هيونداي روتم الكورية العالمية تعميق التصنيع المحلي والتصنيع المشترك في مجال قطارات مترو الأنفاق، وذلك على خلفية المشاورات الدائمة للهيئة العربية خلال الفترة الحالية، لبحث التصنيع المشترك مع كبرى الشركات العالمية.

كما قامت الهيئة بتوقيع بروتوكول مع شركة فيفال للتصدير الليبية لتعزيز التعاون وتصدير منتجات الهيئة العربية للتصنيع لدولة ليبيا الشقيقة.

يأتى التعاون فى اطار خطة للهيئة العربية للتصنيع، يقودها الفريق عبد المنعم التراس، تستهدف مد خطوط التعاون مع كبرى الشركات فى العالم، لبحث التصنيع المشترك فى مصر، وكذلك تصدير منتجات الهيئة لتلك الدول.